Antiga estrela da NFL "cumpre sonho" e assina por clube de futebol

Chad Johnson, antiga estrela da NFL, campeonato de futebol americano, vai estrear-se no futebol e assinou contrato pelo Boca Raton FC, equipa que disputa o United Premier Soccer League, terceiro escalão do futebol americano.

Também conhecico como "Ochocinco", por envergar a camisola 85 nos seus tempos de futebol americano, Chad Johnson já tinha demonstrado o seu interesse de jogar futebol competitivo, e terá inclusivé realizado testes no Sporting Kansas City, em 2012, e estado perto de assinar pelo clube mexicano León, em 2016.

Retirado do futebol americano desde 2011, "Ochocinco" foi seis vezes escolhido para o "Pro Bowl", os "All-Star" da modalidade, e é uma das referências da história recente da NFL.

Em declarações reproduzidas no site do clube semi-profissional, Chad Johnson, hoje com 41 anos, fala num sonho realizado: "Estou muito entusiasmado por assinar pelo clube e contribuir da forma possível. Para mim, é mais do que uma oportunidade, é um sonho realizado, um sonho que nunca pude concretizar durante a minha infância".