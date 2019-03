​Provas da Meia Maratona de Lisboa condicionam trânsito a partir de quarta-feira

As provas desportivas da 29.ª Meia Maratona Internacional de Lisboa, que se realizam no próximo fim de semana, vão condicionar algumas zonas da capital, a partir de quarta-feira, informa a Câmara Municipal.



Em comunicado, a autarquia revela que, entre as 7h00 de quarta-feira e as 17h00 de segunda-feira, a circulação será encerrada na rua em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, e que também será encerrado o arruamento sul da Praça do Império, paralelo à Avenida da Índia, entre a 1h00 de sexta-feira e as 15h00 de domingo.

No sábado realiza-se a "Corrida Vitalis", às 9h30, encerrando a circulação na Avenida da Índia, entre a Praça D. Manuel I e a Estação de Belém.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, a partir do início da prova, o trânsito terá o acesso cortado desde Avenida da Índia até à Avenida Brasília pelo Viaduto de Pedrouços, mas estará a circular de forma condicionada em direção a Algés, à CRIL e à Avenida Vasco da Gama.

A autarquia lembra que a zona da Praça do Império estará também condicionada.

Duas horas depois começa a "Corrida Avós e Netos", que vai condicionar o trânsito na Avenida Brasília e os acessos aos viadutos de Alcântara e Avenida Infante Santo, até ao fim da prova.

Na nota, a autarquia adianta ainda que o acesso rodoviário à Estação Fluvial de Belém será encerrado e o acesso à Vela Latina, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos será efetuado pelo lado do Viaduto de Pedrouços.

Da parte da tarde, às 16h00, tem início a "Corrida EDP-Mini Campeões", que vai condicionar a circulação na zona da Estação Fluvial de Belém, com condicionamento parcial da Avenida Brasília, sem haver interrupção total da circulação.

A Câmara de Lisboa garante que os acessos à Estação Fluvial de Belém e ao estacionamento vão estar abertos.

A partir das 23h00 de sábado vai ser encerrada a circulação rodoviária entre o Viaduto Metálico de Alcântara e a Avenida da Torre de Belém, e a partir das 4h00 de domingo começarão os condicionamentos na Ponte 25 de Abril, onde os acessos serão cortados, totalmente, a partir das 9h15.

No domingo, decorrem, em Lisboa, a 29.ª Meia Maratona Internacional de Lisboa, a Meia Maratona -- Elite e a Mini-Maratona.

A autarquia lembra também que, durante as provas de domingo, a Avenida da Índia vai manter-se condicionada até às 17h00, garantindo a circulação no Cais do Sodré e na Rua do Arsenal, havendo condicionamento de trânsito na Avenida Infante D. Henrique, junto ao Campo das Cebolas.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, as alterações à circulação do trânsito serão coordenadas pelas autoridades policiais.