Paris Saint-Germain regressa às vitórias após eliminação europeia

O Paris Saint-Germain venceu, esta terça-feira, o Dijon por 4-0, jogo em atraso da 18ª jornada da Ligue 1.

A equipa parisiense, campeã em título, venceu com golos de Marquinhos, Mbappé, Di Maria, e Eric Choupo-Moting, e voltou às vitórias, depois da pesada derrota por 3-1, em casa, frente ao Manchester United, que ditou o adeus nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O PSG, ainda com um jogo em atraso, é cada vez mais líder do campeonato, com 74 pontos somados, mais 17 pontos do que o segundo classificado, Lille.