Benfica multado em 23 mil euros após críticas à arbitragem no V. Setúbal-FC Porto

A SAD do Benfica foi multada, esta terça-feira, em 22,950 euros, pelo conteúdo ofensivo de uma publicação na rede social Twitter, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol esta terça-feira.

O clube encarnado recorreu à conta do Twitter Benfica Press, conta privada e oficial da comunicação do clube, exclusivo a jornalistas, para criticar a arbitragem da partida Vitória de Setúbal-FC Porto, da 5ª jornada da I Liga:

"Para que golos limpos sejam anulados. Porque a Liga "Blue Velvet", para perdurar, perdeu a vergonha e esta noite assistimos a uma farsa com alto patrocínio. Porque se foi nomear um árbitro que recebe convites para o camarote dos dragões? Para que se assista ao regresso em força de Felipe Vale-Tudo. Para que faltas que todos veem só o árbitro não veja", foi o conteúdo publicado e reproduzido no jornal "Record".

De acordo com o relatório publicado no site da Liga de Clubes, a SAD encarnada violou o artigo 112º, nº 1, 3 e 4 do regulamento, por "lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".