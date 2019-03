FC Porto já vendeu 40 mil bilhetes para a receção ao Marítimo

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, que já vendeu 40 mil bilhetes para a receção ao Marítimo, na próxima jornada da I Liga.

Os dragões recordam que os detentores do "Lugar Anual" têm acesso incluído para a partida, que tem apito inicial marcado para as 20h30. As portas do Estádio do Dragão abrem às 19h00.

FC Porto é segundo classificado da I Liga, com 60 pontos, os mesmo que o Benfica, mas com desvantagem no confronto direto.