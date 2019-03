Corona convocado para a seleção mexicana. Herrera de fora

Tata Martino, novo selecionador do México, anunciou, esta terça-feira, a sua primeira convocatória para as partidas contra o Chile e Paraguai, com destaque para a integração de Jesús Corona e a ausência de Hector Herrera.

Jesús Corona, do FC Porto, é o único jogador a alinhar em Portugal presente na convocatória. Herrera, capitão da equipa portista, já tinha anunciado que iria ficar de fora por motivos pessoais.

Apesar de Corona ser o único nome a disputar o campeonato português, são vários os jogadores com o passado ligado a Portugal: Raúl Gudiño, guarda-redes do Chivas e ex-FC Porto, Miguel Layún, lateral do Monterrey e ex-FC Porto, Diego Reyes, central do Leganés e ex-FC Porto, e Raúl Jiménez, avançado emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton.

O México vai disputar dois amigáveis na Californa, nos Estados Unidos da América, frente ao Chile, no dia 22 de março, e contra o Paraguai, no dia 26.

Conheça os convocados: