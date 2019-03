Dois médicos acusados de homicídio involuntário de Davide Astori

Dois médicos italianos foram acusados, esta terça-feira, de homicídio involuntário de Davide Astori, antigo central da Fiorentina, que faleceu em março de 2018, devido a uma paragem cardiorrespitatória durante a noite.

Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o Ministério Público de Florença acusou formalmente os dois médicos que aprovaram a condição física do antigo defesa central entre 2014 e 2017: Giorgio Galanti, antigo diretor do Centro de Medicina Desportiva do Hospital de Careggi, em Florença, e Francesco Stagno, diretor do Instituto de Medicina Desportiva de Cagliari.

De acordo com a publicação do jornal italiano, os dois médicos terão "violado os protocolos de cardiologia para a confirmação da capacidade física de um atleta para desporto competitivo".

Astori teria um pequeno problema cardiovascular, diagnosticado pelos dois médicos, e que causava a acelaração do ritmo cardíaco, um problema bastante comum que, habitualmente, não exige grandes preocupações. Ainda assim, os dois médicos não submeteram Astori a mais testes diagnósticos, para perceber a origem das arritmias cardíacas.

Davide Astori faleceu no dia 4 de março de 2018, na véspera de uma partida contra a Udinese, aos 31 anos de idade, no quarto de hotel onde se encontrava concentrada a equipa.

O defesa internacional italiano de 31 anos da Fiorentina jogou por 15 vezes com a camisola da seleção italiana. O jogador foi formado no AC Milan e jogou durante seis temporadas ao serviço do Cagliari. Astori foi homenageado pelo clube viola no primeiro aniversário do seu falecimento.