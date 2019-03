Feirense multado pela falha de iluminação no jogo contra o FC Porto

O Feirense foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 765 euros, devido às duas falhas de iluminação na partida de domingo frente ao FC Porto.

Uma das torres de iluminação falhou antes do apito inicial e durante o primeiro tempo, o que atrasou o início da partida e interrompeu o jogo aos 22 minutos, uma situação que não é inédita no Estádio Marcolino de Castro.

"O jogo iniciou-se seis minutos mais tarde em virtude da falha de energia numa das torres de iluminação do estádio. A iluminação voltou a falhar na mesma torre aos 22 minutos da primeira parte, tendo sido interrompido o jogo por seis minutos", pode ler-se no relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, segundo o relatório do árbitro e delegado a Liga.