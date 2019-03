União Europeia fecha espaço aéreo aos Boeing 737 Max

A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia suspendeu esta terça-feira à tarde a circulação dos aviões Boeing 737 MAX em todo o seu espaço aéreo.

A decisão surge depois de pelo menos vinte países terem tomado a mesma decisão, incluindo alguns da União Europeia, no seguimento do desastre aéreo na Etiópia, envolvendo um destes aparelhos, que matou 157 pessoas. Tratou-se do segundo acidente no espaço de cinco meses com um Boeing 737 MAX. A suspensão passa assim a abranger toda a União Europeia.

Para além dos Estados, também várias companhias aéreas anunciaram que vão suspender todos os voos destes aparelhos que fazem parte das suas frotas.