Marítimo promete "trabalhar para vencer" o FC Porto no Dragão

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, garante que a equipa insular vai lutar para conquistar os três pontos no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, algo que nunca conseguiu em partidas a contar para o campeonato. Em declarações à margem da cerimónia da apresentação do torneio Marítimo Centenário 7, o representante máximo do Marítimo garante uma equipa preparada para lutar pela vitória inédita:

"Espero dedicação e trabalho, como tem sido feito até agora, que possam colocar em prática a raça, a determinação e a vontade de vencer. O FC Porto é uma equipa diferente, que luta pelo primeiro lugar. Vamos respeitar o FC Porto, mas espero que os atletas não temam o ambiente e a qualidade orçamental do adversário. Vamos fazer a nossa obrigação: trabalhar para vencer".

O Marítimo chega à partida frente ao FC Porto embalada por uma vitória caseira frente ao Moreirense por 3-2, jogo em que a equipa verde-rubro até esteve a perder por 2-0, mas consumou a reviravolta:

"Vi dois deslizes que não eram normais no futebol, mas que acontecem. O que também ficou demonstrado é que o Marítimo tem qualidade. É preciso soltar-se da carga psicológica que existe sob os atletas", afirmou.

O FC Porto-Marítimo está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.