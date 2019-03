Mortágua apresenta queixa contra deputado que crticou “sessão LGBTI” em escola

A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, anunciou esta terça-feira que vai apresentar queixa de um deputado do PSD que recorreu às redes sociais para criticar a realização numa escola pública de uma sessão de sensibilização “para as diferentes orientações sexuais”, dirigida a alunos de 11 anos, no Barreiro.

A sessão foi organizada pela Escola Básica 2/3 de Quinta da Lomba, no Barreiro e os dois docentes organizadores solicitavam aos alunos participantes o valor de 50 cêntimos cada, que seriam entregues à “Associação LGBTI” responsável pela mesma.

LGBTI é uma sigla para “Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros e Intersexo”.

O deputado Bruno Vitorino, do Barreiro, insurgiu-se no Facebook contra a realização desta sessão. No post publicado na passada sexta-feira, Bruno Vitorino dizia que esta sessão representava uma “vergonha” para o Governo, para o Ministro da Educação e para a Escola do Barreiro, e perguntava: “‘Sensibilizar’ alunos de 11 anos sobre ‘diferentes orientações sexuais’? Com associações LGBTI à mistura? Que porcaria é esta?”

“Cada um pode ser o que quiser, mas deixem as crianças ser crianças. Deixem as crianças em paz! Adultos a avançar sobre este campo junto de crianças é perverso. Isto tem que parar!”, afirmava, anexando uma folha com os detalhes da sessão de “Educação para a cidadania” que foi distribuída aos pais dos alunos.

Esta terça-feira a deputada Joana Mortágua, também nas redes sociais, anunciou que vai apresentar queixa de Bruno Vitorino junto da Comissão para a Igualdade de Género por aquilo que considera ser um “comentário inaceitável”.

“Deputado e vereador acha uma ‘vergonha’ e ‘porcaria’ ‘perversa’ uma sessão numa escola do Barreiro educar para a igualdade e sensibilizar alunos para as diferentes orientações sexuais. Comentário inaceitável”, diz, concluindo que ela e Sandra Cunha, também do Bloco, vão fazer queixa da publicação.