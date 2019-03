Procuradoria da Venezuela abre inquérito a Juan Guaidó por causa de "apagão"

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou esta terça-feira que abriu uma investigação a Juan Guaidó, líder da oposição e autoproclamado Presidente interino, por suspeitas de envolvimento no ataque à rede elétrica do país.

Segundo Saab, citado pela Associated Press, o "apagão" que continua a afetar várias partes da Venezuela tem gerado inúmeros episódios de violência, roubos e pilhagens.

As falhas na rede energética do país começaram na quinta-feira, deixando a maior parte do território venezuelano às escuras e com acesso limitado aos serviços de internet e telefone.

As autoridades venezuelanas acusam Guaidó e a oposição a Nicolás Maduro de estarem por trás de um ciberataque à rede elétrica.

Guaidó e os EUA, o primeiro país a apoiar a sua presidência interina, dizem que a responsabilidade recai sobre o Governo de Maduro e do antecessor, Hugo Chávez, alegando que o "apagão" se deve à má gestão e corrupção que foram destruindo as infraestruturas da Venezuela.