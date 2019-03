Quim: o "erro de cálculo" e "excesso de confiança" de Vlachodimos

Quim, ex-guarda-redes do Benfica, explicou o lance em que um erro do guarda-redes encarnado Odysseas Vlachodimos permitiu o primeiro golo do Belenenses, na segunda-feira, no Estádio da Luz. Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português, campeão de águia ao peito, revela que ter-se-á tratado de uma questão de "mau posicionamento" do grego entre os postes:

"O Vlachodimos calculou mal o posicionamento dele e isso levou-a a pensar que a bola iria sair. Provavelmente algum excesso de confiança também. Mas, os guarda-redes, têm de estar sempre desconfiados de tudo e preparados. Às vezes acontecem estes erros", disse Quim.

O guardião, que somou 184 jogos pelo Benfica entre 2004 e 2010, acredita que "não adianta estar a culpar o guarda-redes", pois os erros são naturais num jogo de futebol: "Para haver golos, tem sempre de haver erros. Infelizmente para o Benfica, aconteceram dois momentos de infelicidade, numa altura em que já era quase impensável pensar no empate, mas no futebol tudo pode acontecer"

O Benfica empatou a duas bolas, em casa, frente ao Belenenses, e está agora empatado com o FC Porto no topo da liderança da I Liga, mas com vantagem no confronto direto para os dragões, depois de ter vencido as duas partidas do campeonato contra o FC Porto.