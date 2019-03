Ronaldo: "É mais difícil fazer um golo em Itália do que em Espanha"

O avançado português Cristiano Ronaldo, em entrevista à plataforma de "streaming" DAZN, afirmou que a Serie A é mais "difícil" para um avançado, do que a La Liga, visto que, em Itália, há uma maior preocupação em defender bem:

"As coisas têm corrido bem aqui em Itália, mas, na minha opinião, é mais difícil fazer golo aqui do que na liga espanhola. Em Espanha, joga-se muito mais aberto, as equipas arriscam mais. Aqui não. A prioridade é defender bem, o que não é o caso em Itália e em Inglaterra".

O craque da Juventus falou ainda sobre a sua transferência do Real Madrid para a "Vecchia Signora" no último verão, e diz que não tem saudades de Espanha:

"Não sinto falta de Espanha. Claro que deixei muitos amigos no Real Madrid, deixei um grande clube, um clube que me deu carinho. Mas não sinto falta do país em si, porque tudo o que tinha lá, tenho em Itália. Não vejo que tenha sido uma dificuldade para mim. Tem sido tudo intenso, interessante, tudo diferente. Mas a minha adaptação tem sido boa e estou feliz".



Sonho na "Champions" ainda não morreu



A Juventus perdeu a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões por 2-0 frente ao Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, e tem uma difícil missão para conseguir garantir a passagem aos "quartos". Ainda assim, Ronaldo não atira a toalha ao chão e acredita na passagem:

"Vai ser um jogo muito difícil. O Atlético de Madrid jogou duas finais da "Champions" nos últimos quatro anos. É uma equipa candidata a ganhar o troféu e sabemos que vai ser complicado. Se estivermos a um bom nível e se jogarmos bem, vamos passar".