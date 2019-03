Boeing mantém "total confiança na segurança do MAX"

A Boeing garante manter "total confiança na segurança do MAX". A posição é assumida em comunicado, disponível no site da empresa.

"A segurança é a prioridade número um da Boeing e temos total confiança na segurança do MAX", lê-se no comunicado. A empresa destaca ainda que a Autoridade de Aviação Federal (EUA) "neste momento não requer nenhuma ação adicional" e, por isso, "com base nas informações atualmente disponíveis, não temos nenhuma base para emitir novas orientações aos operadores".

Dois aparelhos desta linha caíram nos últimos cinco meses. O caso mais recente aconteceu no domingo, com um aparelho da Ethiopian Airlines. O avião despenhou-se pouco tempo depois da descolagem, A bordo seguiam 157 pessoas. Não há registo de sobreviventes.

Depois deste incidente, são cada vez mais as autoridades aeronáuticas nacionais que têm decidido suspender as operações com estes aviões. "Entendemos que as agências reguladoras e os clientes tomaram decisões que acreditam serem mais apropriadas para seus mercados domésticos", lê-se a este respeito no comunicado da Boeing.

Em Portugal, segundo a Autoridade Nacional de Avião Civil, a responsabilidade de proibir o uso destes aviões cabe à entidade europeia.

O 737 da Boeing pertence à família de aviões de passageiros mais vendido no mundo e é considerado um dos mais confiáveis da indústria. O MAX 8 é a versão mais recente da aeronave, que a Boeing lançou em 2017. É uma atualização do 737, que já existe há 50 anos.

Até ao final de janeiro, a Boeing entregou 350 aviões MAX 8, estando já encomendadas outras 5.011 unidades deste modelo.