"É a minha casa". Cristiano Ronaldo quer regressar à seleção

Adaptação a uma nova realidade

Ronaldo pode, assim, integrar a qualificação para o Euro 2020 do início ao fim. No entanto, não participou na fase de grupos da Liga das Nações, que Portugal venceu. O avançado explicou as razões para ter pedido para não ser convocado para a seleção, durante a segunda metade de 2018.

"Tínhamos acabado o Mundial e, passados dois meses, estávamos outra vez na seleção. Achei tudo um pouco rápido. Tive uma conversa com o meu treinador, com o presidente também, e senti que era o momento de paragem na seleção. Era um país novo, com uma cultura diferente. Tive uma mudança grande, com a minha família e os meus filhos. Queria assentar um pouco, concentrar-me para poder começar bem no clube."



Os dois próximos jogos da seleção terão lugar no Estádio da Luz e terão apito inicial às 19h45. O encontro frente à Ucrânia será a 22 de março, enquanto a partida contra a Sérvia disputa-se três dias depois, a 25.