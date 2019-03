Sporting treina com novidades. Gaspar em pleno e Plata no relvado

O Sporting prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para a receção ao Santa Clara, relativa à 26.ª jornada do campeonato, com duas novidades no treino.

A primeira é a reintegração total de Bruno Gaspar, que estava lesionado desde meados de fevereiro. A segunda é a presença de Gonzalo Plata no relvado: o jovem realizou trabalho condicionado, continuando a cumprir o programa de avaliação física. Marcel Keizer chamou os Thierry Correia e Diogo Sousa, ambos da equipa de sub-23, ao treino do plantel principal.

Bas Dost, que realizou tratamento ao joelho direito, e Battaglia, que cumpre plano de recuperação à lesão que o arreda do que resta da temporada, continuam entregues ao departamento clínico do Sporting.

A equipa verde e branca regressa à ação na sexta-feira, às 20h30, no Estádio de Alvalade. O Sporting-Santa Clara tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.