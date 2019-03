E já vão onze países. Reino Unido e França proíbem Boeing 737 MAX 8 nos seus espaços aéreos

A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido e a homóloga francesa decidiram seguir o exemplo de outros países esta terça-feira e banir o uso de aparelhos Boeing 737 MAX 8 em todo o território e espaço aéreo britânicos.

Continua a investigação para tentar perceber porque é que se despenhou o avião da Ethiopian Airlines, no passado domingo, mas o facto de um aparelho idêntico se ter despenhado na Indonésia, há cinco meses, por um problema técnico, já levou pelo menos onze países a proibir a operação destes aviões no seu espaço aéreo: a par do Reino Unido e de França, também a Irlanda, Áustria, Austrália, Singapura, China, Indonésia, Malásia, Omã e Coreia do Sul deram esse passo.

Um porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido afirmou que “uma vez que ainda não temos informação suficiente da caixa negra, emitimos, como medida de precaução, instruções para impedir a chegada, partida ou sobrevoo de espaço aéreo do Reino Unido por qualquer voo comercial de passageiros”.

A operadora Tui Airways tem cinco destes aparelhos baseados no Reino Unido, que ficam assim impedidos de operar. A operadora utiliza-as principalmente para chegar a destinos turísticos, como Marraquexe, Agadir, Chipre e também o Funchal, na Madeira.

Existem ainda várias outras operadoras que usam este avião no Reino Unido, incluindo a Turkish Airlines e a Norwegian Air, que esta terça-feira também anunciou que vai suspender toda a sua frota de de Boeing 737 MAX 8 de imediato.

Em Portugal, segundo a Autoridade Nacional de Avião Civil, a responsabilidade de proibir o uso destes aviões cabe à entidade europeia.

A queda do avião da Ethiopian Airlines levou à morte instantânea dos 157 passageiros.

