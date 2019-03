António Figueiredo apela à "concentração" do Benfica, após o empate (2-2) frente ao Belenenses, que deixou a equipa da Luz em igualdade com o FC Porto, na frente da I Liga, embora com vantagem no confronto direto.

Em declarações a Bola Branca, o antigo vice-presidente dos encarnados espera que o conjunto às ordens de Bruno Lage saiba reagir já na receção ao Dínamo Zagreb, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, antes da visita ao Moreirense, outra vez para o campeonato.

"Estes acontecimentos têm o condão de espevitar os ânimos, pois vêm aí dois jogos importantíssimos [Dínamo Zagreb e Moreirense]. Acho que a concentração é a principal questão a resolver. Também não podermos passar ao lado da equipa do Belenenses, que se bateu bem. Parecia o jogo da vida deles, a final da Liga dos Campeões. Mas não vale a pena grandes preocupações", afirma Figueiredo.

António Figueiredo aponta o Benfica como principal culpado do empate: "Foi uma grande surpresa, cometeram-se dois erros de palmatória. O grande mal foi o próprio Benfica e não podemos culpar este ou aquele. Não está nada perdido, no entanto, como não estava nada ganho."