Vlachodimos eleito melhor guarda-redes do campeonato em fevereiro

Os treinadores da I Liga elegeram o benfiquista Odysseas Vlachodimos como o melhor guarda-redes do mês de fevereiro.

Vlachodimos reuniu 24,54% dos votos, relativos a um mês em que sofreu dois golos em quatro jogos, frente a Sporting, Nacional, Desportivo das Aves e Desportivo de Chaves. Jhonatan, do Moreirense, e Muriel Becker, do Belenenses, ficaram em segundo e terceiro, respetivamente.

A distinção surge um dia depois do "frango" do grego com o Belenenses, que iniciou a reação dos azuis, que viriam a empatar o jogo, por 2-2.