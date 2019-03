Morato: "Sporting vai ter vender Bruno Fernandes e Bas Dost"

Na opinião do antigo central António Morato, o momento financeiro do Sporting vai "obrigar" o clube de Alvalade a vender Bruno Fernandes e Bas Dost, para pagar os compromissos existentes.

Entre Mathieu e Coates, o mais novo



O antigo central acredita que o Sporting fará "uma tentativa de esforço muito grande" para ficar com Coates e Mathieu no plantel, no entanto, avisa que a situação dos dois centrais é "um pau de dois bicos".

"O Sporting está a ter propostas pelos dois e, para ficar com eles, tem de lhes pagar mais. O Sporting tem de decidir se, para o ano, tem dinheiro e condições para ficar com os dois. Ou, então, ao contratar Luís Neto, poderá já ter outra ideia na cabeça e terá de vender um", especula. Entre Coates e Mathieu, Morato prefere que o Sporting mantenha o uruguaio.

Quanto ao futuro, Morato entende que, para ultrapassar os problemas financeiros, o Sporting "vai ter de começar do zero". O antigo central recorda a época da presidência de Jorge Gonçalves e aponta à utilização de jogadores da formação como essencial, na próxima temporada.