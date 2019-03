Radamel Falcao quer ser melhor que Michael Jordan

Radamel Falcao sonha seguir as pisadas de Michael Jordan e, no futuro, trocar o futebol por uma carreira no basebol.

Em entrevista à revista "France Football", o ponta-de-lança colombiano, que passou pelo FC Porto e, atualmente, representa o Mónaco, explicou que o sonho não se limita a isso. Falcao quer mesmo ser ainda melhor que Jordan, aquele que é por muitos considerado o melhor de sempre do basquetebol, mas que não teve o mesmo sucesso com um taco na mão.

"Eu adoro basebol. Jogava quando era pequeno. Já falei com a minha mulher e, quando deixar o futebol, quero ser jogador profissional de basebol, como o Michael Jordan. Ele nunca chegou às ligas principais, mas eu quero ter sucesso", afirmou o avançado, de 33 anos.



Em 1994, quatro meses depois de se retirar do basquetebol, Michael Jordan assinou contrato contrato com os Chicago White Sox, para jogar numa filial da equipa nas ligas secundárias, os Birmingham Barons.

Cerca de ano e meio depois - depois de ser classificado, pela "Sports Illustrated", como uma vergonha para o basebol -, Michael Jordan voltou aos Chicago Bulls e à modalidade em que era melhor, o basquetebol.