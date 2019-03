Título? Laureta aconselha Braga a segurar o terceiro lugar

Laureta, antigo jogador do Sporting de Braga, aproveita a máxima de que "sonhar não é proibido", para colar os arsenalistas à luta pelo título, apesar de salientar que a principal luta do Braga é o terceiro lugar.

Após a jornada 25, o Braga está de novo na rota do título: o calendário dita que a equipa de Abel Ferreira terá de receber no seu reduto águias e dragões. Em entrevista a Bola Branca, Laureta frisa que a corrida ao título será "complicada", já que "Benfica e FC Porto estão muito fortes".

Neste momento, o Benfica lidera o campeonato, com 50 pontos, os mesmos do FC Porto, embora com vantagem no confronto direto. O Braga está em terceiro, com 45 pontos, e o Sporting em quarto, com 52.