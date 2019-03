Bjelica acredita que o Benfica subestimou o Dínamo Zagreb

O treinador do Dínamo Zagreb, Nenad Bjelica, acredita que o Benfica subestimou a sua equipa, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que terminou com vitória dos croatas, por 1-0.

Em entrevista ao canal de televisão HRT 2, da Croácia, o técnico salientou que essa desvalorização ao Dínamo adveio, em parte, do facto de o Benfica ter acabado de derrotar o FC Porto, em pleno Dragão.

"Eles tiveram uma longa série de vitórias e depois derrotaram o FC Porto no clássico. O nosso jogo veio logo a seguir. Penso que eles não estavam muito bem informados sobre nós e que nos subestimaram um pouco. Mas é normal, considerando que, no dia do jogo, a imprensa deles nem escreveu sobre o jogo", salientou o treinador do Dínamo Zagreb.

Bjelica rejeitou, contudo, a ideia de que essa desvalorização tenha ficado expressa no facto de Bruno Lage ter apresentado uma equipa diferente daquela que defrontou o FC Porto: "Já frente ao Galatasaray utilizaram uma equipa alterada, com alguns jogadores jovens. É a rotação que eles fazem, o campeonato é a prioridade. Vamos ver o que acontecerá na quinta-feira, mas estamos preparados para todos os cenários."

A segunda mão é jogada na Luz e o Dínamo terá de defender o 1-0 que conseguiu em Zagreb, para avançar para os quartos de final da competição. Bjelica acredita. "Há um grande otimismo entre a equipa. Acreditamos que vamos conseguir um bom resultado na quinta-feira, ou seja, que vamos passar à próxima fase", afirmou o técnico croata.

O Benfica tentará dar a volta à eliminatória na quinta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Dínamo Zagreb tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.