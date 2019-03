Maior peça de filigrana do mundo "estreia-se" na BTL

É a maior e mais pesada peça de filigrana do mundo. Tem 1,20 metros de altura, 13 quilogramas de prata, 12,6 mil metros de fio filigrana e será o grande destaque do espaço do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que arranca esta quarta-feira. É o resultado de um projeto inédito partilhado por 12 artesãos de Gondomar.

"A filigrana, com toda a força e projeção que está a ter, acho que faz todo o sentido tentarmos também, neste nosso stand, dar mais um contributo para essa produção", diz Luís Pedro Martins, presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, à Renascença.

Este ano, o stand do Turismo do Porto e Norte será o maior da feira, com cerca de 1.260 metros quadrados - mais 200 do que em 2018 - e 30 expositores.

"Queremos promover a nossa região como um destino turístico de excelência. Vamos tentar que em cada um dos vários espaços do stand, o público tenha oportunidade de ver aquilo que temos para oferecer, que é muito e em diversas áreas", explica Luís Pedro Martins.