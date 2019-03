Manchester City cria plano para compensar vítimas de abuso sexual de menores

O Manchester City anunciou, esta terça-feira, a criação de um plano para compensar as vítimas de abuso sexual de menores.

Em comunicado, o clube inglês informou sobre o lançamento de um "plano de compensação para os sobreviventes". Crimes cometidos por Barry Bennell, ex-treinador da formação do City que foi condenado, no ano passado, a 30 anos de prisão, devido a 50 crimes sexuais cometidos entre 1979 e 1991; e, alegadamente, pelo já falecido John Broome, que trabalhou como treinador nas camadas jovens do clube nos anos 60.

O Manchester City explicou que não pode entrar em detalhes sobre o plano, devido às investigações em curso a John Broome. Ainda assim, manifestou a sua "sincera solidariedade para com todas as vítimas pelas experiências inimaginavelmente traumáticas que suportaram".

O clube de Manchester reconheceu, ainda, que "todas as vítimas tinham o direito de esperar proteção total contra o tipo de danos que resultou do abuso sexual que sofreram quando eram crianças".