Lou Williams torna-se o suplente com mais pontos de sempre da NBA

Lou Williams tornou-se, na madrugada desta terça-feira, o suplente com mais pontos da história da NBA. Conseguiu-o na arrasadora receção dos Los Angeles Clippers aos Boston Celtics, por 140-115.

O base de 32 anos marcou 34 pontos vindo do banco, o que lhe valeu o estatuto de melhor marcador da equipa californiana no encontro.

Williams, que foi eleito o melhor sexto jogador na temporada passada, conseguiu ultrapassar, por um ponto, o antigo jogador Dell Curry - pai de Stephen, estrela dos Golden State Warriors - e tornou-se o melhor marcador de sempre saído do banco, com um total de 11.148 pontos.

Além de Williams, destacaram-se, do lado dos Clippers, Danilo Gallinari, com 25 pontos, e Montrezl Harrell, também ele suplente, com 20.

Os melhores dos Celtics foram Terry Rozier (26 pontos), Jaylen Brown (22) e Kyrie Irving, que fez um duplo-duplo de 18 pontos e 11 assistências.

Com isto, os Clippers cimentam a sexta posição da Conferência Oeste, com mais seis vitórias que os Sacramento Kings, primeira equipa fora da zona dos "play offs". Os Celtics estão no quinto lugar do Este, com mais dez vitórias que os Orlando Magic, primeira equipa abaixo da linha.

Todos os resultados



Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors, 126-101

Washington Wizards-Sacramento Kings, 121-115



Brooklyn Nets-Detroit Pistons, 103-75

Houston Rockets-Charlotte Hornets, 118-106



Utah Jazz-Oklahoma City Thunder, 89-98

LA Clippers-Boston Celtics, 140-115