Valência tem 12 milhões para levar Coates, mas Sporting quer mais

O Valência está disposto a despender 12 milhões de euros para contratar Sebastián Coates, no entanto, o Sporting dificilmente aceitará esse valor, segundo avança o jornal "Record", na edição desta terça-feira.

Segundo aquela publicação, os espanhóis estão muito interessados no central e já terão consultado o seu empresário, Paco Casal, quanto às condições que o Sporting exigirá para libertá-lo na próxima temporada.

Além de ser um dos alvos prioritários do Valência para a próxima época, ainda de acordo com o "Record", Coates estaria interessado em rumar a Espanha, por entender que esta será a altura perfeita para abraçar um novo projeto. Além disso, os problemas financeiros do Sporting poderão levar a uma "limpeza" da folha salarial, o que significaria a saída dos jogadores que mais auferem, como o internacional uruguaio, de 28 anos.

Ainda assim, o Valência terá de subir a parada e oferecer um valor que se ajuste mais às pretensões dos dirigentes do Sporting. O "Record" garante, nesse sentido, que o Valência está disposto a fazer um esforço.

Coates está no Sporting há três temporadas e mais, o primeiro ano por empréstimo do Sunderland. A sua aquisição definitiva custou cinco milhões de euros aos leões. Em 150 jogos pelo Sporting, marcou 10 golos.