Ofertas que saem caras nos jornais

Os jornais desportivos desta terça-feira concentram-se no empate do Benfica na receção ao Belenenses, por 2-2, que permitiu a colagem do FC Porto, apesar da vantagem dos encarnados no confronto direto.

"Brindes fatais", titula "A Bola". Águias chegaram a 2-0, mas erros de Vlachodimos e Rúben Dias ofereceram o empate. O "Record" insiste: "Águia dá brindes." Erros tiram "almofada de segurança" sobre o Porto.

O jornal "O Jogo" anuncia: "Azul vem, azul vai." Uma semana depois do clássico do Dragão, águias deixam-se apanhar na classificação.

Quanto ao FC Porto, o "Record" diz que Pepe "afasta Militão do eixo" da defesa. Dragões tentam renovar com Felipe, Soares, Telles e Otávio.

No Sporting, Luís Neto foi confirmado como reforço para a próxima época e até 2022, conforme Bola Branca noticiara atempadamente. Valência tem 12 milhões de euros para Coates, mas leões querem mais. "O Jogo" revela que o Sporting quer vender Bas Dost "para poupar".