Gonçalo Paciência marca na vitória do Eintracht Frankfurt

Gonçalo Paciência voltou a ser decisivo. O avançado português foi titular pela primeira vez na Bundesliga e marcou um dos golos na vitória do Eintracht Frankfurt, por 3-0, no terreno do Dusseldorf.

Recuperado de uma grave lesão, que afastou Paciência da primeira metade da temporada, o português começa a afirmar-se na equipa de Frankfurt. Depois de ter entrado nos últimos minutos contra o Hoffenheim e ter apontado o golo da vitória, o português foi titular pela primeira vez no campeonato.

Paciência apontou o primeiro golo da vitória, de cabeça, aos 48 minutos, assistido por De Guzman. Haller fechou o resultado com um "bis" para lá dos 90 minutos.

Com este resultado, o Eintracht Frankfurt regressa ao 5º lugar da tabela, com 43 pontos, e continua à espreita de um lugar de qualificação para a Liga dos Campeões, três pontos atrás do quarto e terceiro classificados, Borussia Monchengladbach e RB Leipzig, respetivamente.