Belenenses "pode e deve sonhar com a Liga Europa"

O Belenenses vai lutar pela qualificação para a próxima edição da Liga Europa. A garantia é dada por Silas, treinador da equipa, que acredita que a qualificação europeia é um objetivo realista, face aos resultados recentes da equipa:

"Acho que podemos lutar pela Liga Europa. Depois de todos os problemas, mostramos que podemos discutir os jogos em qualquer campo, depois de ganhar em Braga, ao Feirense em casa e o jogo aqui. Faltam nove jogos, não sei se vamos gahar todos, mas pelo menos vamos discutir os resultados. O Moreirense e o Vitória não estão longe e acho que podemos e devemos pensar nisso. Vamos jogo a jogo, porque sabemos que não jogamos sozinhos".



O Belenenses está encostado aos lugares europeus, no 7º lugar com 37 pontos, próximo do Vitória de Guimarães, 6º com 39, e a cinco do Moreirense, que é 5º classificado com 42 pontos.