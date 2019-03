Lage fala sobre "injustiça" no empate contra o Belenenses: "Oferecemos o empate"

Bruno Lage, treinador do Benfica, diz que o empate a duas bolas frente ao Belenenses é um resultado injusto, e diz que as águias "ofereceram" o empate à equipa de Silas, com dois erros defensivos. Em declarações à BTV no final da partida, Lage falou sobre os dois lances que deram origem aos golos do Belenenses:

"Foram dois erros que acontecem, lances de infelicidade. Queremos sempre jogar pelo guarda-redes e estes erros acontecem. Oferecemos o empate ao Belenenses, eles jogam muito bem, mas não foram a melhor equipa. Fomos superiores em todos os momentos do jogo e acho que o resultado certo seria a nossa vitória. O mais importante é também destacar esta atitude e entrega da nossa equipa".

O técnico das águias analisou ainda o que a sua equipa fez de positivo: "Jogo muito bem disputado e acho que fizemos um grande jogo perante este Belenenses. Primeira parte praticamente nossa, mas um jogo um pouco lento da nossa parte. Eles com cinco defesas denfendem muito bem a baliza deles. Tentámos explorar por fora, entrámos forte no segundo tempo e chegámos ao 2-0 com naturalidade, e dois bons golos", disse.

Apesar do empate, Lage diz que a equipa vai analisar o que fez mal e continuar com o mesmo processo até ao final da temporada: "Este é o nosso caminho até ao fim, a jogar bem e esperar que o público esteja sempre connosco. Os jogadores vão perceber o bom jogo que fizemos, vamos entender o que fizemos mal e continuar com confiança no nosso trabalho".

O Benfica empatou a duas bolas contra o Belenenses, no Estádio da Luz, subiu à liderança com os mesmos pontos que o FC Porto, mas com vantagem no confronto direto.