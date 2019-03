Silas: "Sabíamos que vínhamos aqui sofrer, mas o resultado é mérito nosso"

Silas, treinador do Belenenses, elogia a atitude da sua equipa, que conquistou um empate no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Em conferência de imprensa, o técnico da equipa do Belenenses analisou a partida:

"Sabíamos que vínhamos aqui sofrer. Começamos muito bem, até que o Benfica percebeu e adaptou-se. Eles estiveram por cima, fizeram o 2-0, voltamos a mudar, jogamos com três sistemas diferentes neste jogo, sempre à procura de sair para o ataque".

Sobre os dois erros da defensiva do Benfica - primeiro de Vlachodimos e depois de Rúben Dias -, Silas diz que foram "causados pelo Belenenses": "Forçámos erro deles. O Benfica também teve alguma sorte no segundo golo deles, porque houve um ressalto. O nosso objetivo era chegar à zona de decisão e esse foi o nosso segredo, conseguir manter a bola e nunca deixar de acreditar".

Silas acredita que o Benfica "não subestimou" o Belenenses, deixa um grande elogio aos jogadores e aponta para a diferença entre as duas formações: "Temos o nosso mérito. As pessoas têm a tendência de não dar o mérito. Temos um orçamento muito inferior ao do Benfica, e ainda me vêm falar de erros defensivos? Não houve erros nenhuns, nós é que os causamos e aproveitamos. É mérito nosso".