Zidane apresentado no Real Madrid: "Quero voltar a colocar o clube onde deve estar"

Zinedine Zidane foi apresentado, esta segunda-feira, como treinador do Real Madrid. O treinador francês sucedeu a Santiago Solari e admitiu, em conferência de imprensa, a vontade de voltar a colocar o clube no topo:

"É um dia especial para todos e estou muito feliz por voltar a casa. Quero colocar o clube onde tem de estar e o trabalho começa já amanhã. Saí porque precisava, como pessoa. Voltei porque o presidente me ligou e o clube precisava. Depois de oito meses parado, estava com vontade de voltar".

Zidane reconhece que mudará várias coisas, mas não confirma uma remodelação no plantel para a próxima temporada. "Temos de mudar muita coisa, como é óbvio, no próximo ano. Será algo a ser discutido entre todos, mas não é tema para hoje. Faltam 11 jogos e queremos terminar bem a temporada".

Florentino Pérez, presidente dos "merengues", deixou um agradecimento ao trabalho do treinador argentino Santiago Solari: "Tentou tudo até ao fim, e fê-lo com um compromisso indiscutível, desde o primeiro até ao último dia, numa situação que era adversa".



A notícia vinha sendo avançada, ao longo do dia, por vários meios de informação espanhóis e foi confirmada em comunicado oficial, que confirmou o contrato de três épocas assinado por Zidane, até 2022. Zidane volta ao clube com que conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas, entre 2016 e 2018.

Zidane sucede a Solari, com quem o Real Madrid protagonizou uma segunda metade da temporada desastrosa: foi eliminado da Taça do Rei e da Liga dos Campeões e, no campeonato, está a 12 pontos do líder e rival histórico, o Barcelona.