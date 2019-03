Lisboa. Explosão de conduta de gás faz três feridos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em resultado da explosão de uma conduta de gás, em Lisboa.

Os feridos são três trabalhadores. Um apresenta ferimentos mais graves, avança fonte dos Sapadores.

O rebentamento aconteceu na rua Filipe Folque, entre o Saldanha e o Marquês de Pombal, quando decorriam trabalhos de manutenção.



Os três feridos foram encaminhados para o hospital pelo INEM, que esteve no local assim como os Sapadores, que acorreram com três viaturas.

O prédio foi evacuado por precaução, estando já as pessoas a regressar ao interior do edifício, no número 26 da rua Filipe Folque, que não sofreu "danos estruturais".