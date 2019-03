I Liga

Benfica escorrega em casa com o Belenenses, mas mantém liderança

11 mar, 2019 - 18:40 • Eduardo Soares da Silva

Benfica 2-2 Belenenses. As águias estiveram a vencer com dois golos de vantagem, mas dois erros graves da defesa do Benfica deram resultam na divisão de pontos no Estádio da Luz. Benfica empata pontualmente com o FC Porto na liderança do campeonato, mas tem vantagem no confronto direto.