Veja o novo símbolo da SAD do Belenenses

A SAD do Belenenses já tem novo símbolo definido, depois do Tribunal da Relação de Lisboa ter proíbido a SAD do Belenenses, controlada pela empresa Codecity, de utilizar o emblema, nome e outros elementos do Belenenses.

O novo símbolo é azul, com uma referência à Torre de Belém. No jogo frente ao Benfica, esta segunda-feira, o símbolo será vermelho, visto que o equipamento que a equipa vestirá será azul escuro, cor do equipamento principal da equipa.

O Belenenses joga esta segunda-feira, no Estádio da Luz, frente ao Benfica, às 20h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Veja o novo símbolo: