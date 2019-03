Sporting confirma contratação de Luís Neto para a próxima época

O Sporting confirmou, esta terça-feira, a contratação de Luís Neto para a próxima época, conforme Bola Branca avançara a 29 de janeiro.

Em comunicado no site oficial, o Sporting informou que chegou a acordo com o central internacional português para um contrato válido para as próximas três temporadas, até 2022, com início em julho de 2019. Não foi adiantada informação sobre uma eventual cláusula de rescisão.

Luís Neto termina contrato com o Zenit de São Petersburgo no final da presente temporada, pelo que assinará a "custo zero" com o Sporting. Em janeiro, Neto interrompeu o estágio com o Zenit, no Dubai, para viajar para Lisboa, onde realizou exames médicos, para assinar pelos leões.

Em declarações reproduzidas no site do Sporting, Luís Neto mostrou satisfação por assinar por um clube da dimensão do Sporting e deixa um "até breve" aos adeptos leoninos:

"Estou feliz e grato pela oportunidade de representar um clube da dimensão do Sporting. Por agora, mantenho-me focado no FC Zenit de São Petersburgo e em terminar a época da forma séria e profissional com que sempre representei o clube. Até breve, família sportinguista.”

Luís Neto, formado no Varzim, chegará a Alvalade com 31 anos, após sete anos e meio no estrangeiro. Além do clube poveiro, o defesa representou Siena, de Itália, Zenit e Fenerbahçe, por empréstimo dos russos.

[Atualizado às 17h47 - Declarações de Neto]