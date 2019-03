Paulo Sousa apresentado: "Não venho fazer uma revolução, mas trago novas ideias"

O treinador português Paulo Sousa foi apresentado, esta segunda-feira, no Bordéus, depois de ter assinado um contrato válido até ao final da temporada 2021/2022 com o clube francês. Em conferência de imprensa, o técnico de 48 anos olha para este resto de temporada como uma forma de avaliar com que jogadores pode contar, e explica as alterações fará na equipa:

"Não venho para fazer uma revolução, mas trago novas ideias. Espero ser capaz de criar uma evolução natural, de tomar decisões a contar com as próximas temporadas, a começar agora. Haverá aspetos táticos diferentes na nossa forma de jogo e vamos ver como os jogadores se integram nesta mentalidade, nesta ambição de vitória, seja em casa, seja fora. No final da época, vamos determinar quem fica e quem sai", começou por dizer.

Paulo Sousa olha para o movimento ofensivo da equipa como o principal aspeto a melhorar e pede ambição para a sua primeira partida no banco de suplentes: "O nosso índice de criação de situações de finalização é baixo, as próprias estatística o dizem. Vamos ver o potencial de cada jogador para criar diferentes possibilidades para marcar golos. No sábado quero ver a equipa jogar de forma ambiciosa".

O treinador português admite que recebeu outras propostas, nomeadamente o interesse da Roma, como confirmou Bola Branca em tempo oportuno, e explica o motivo o que o levou a preferir o Bordéus. "Tive várias propostas. Mas estou aqui graças à forma como o projeto me foi apresentado. Senti que havia a mentalidade certa, com a ambição de subir o nível desta equipa".

O Bordéus é atualmente 13º classificado da Ligue 1, com 33 pontos em 28 jogos disputados.