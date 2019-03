Carlos Queiroz chama Borja à seleção da Colômbia

Cristián Borja foi chamado, esta segunda-feira, à seleção da Colômbia. O defesa do Sporting integra a primeira convocatória elaborada pelo novo selecionador "cafetero", o português Carlos Queiroz.

Foi com um vídeo original que Queiroz anunciou a chamada de Borja, para os particulares frente a Japão, em Yokohama, a 22 de março, e Coreia do Sul, em Seul, no dia 26 do mesmo mês.

A lista conta com outros nomes conhecidos do futebol português: os ex-FC Porto James Rodríguez (Bayern Munique), Quintero (River Plate) e Falcao (Mónaco), e o ex-Sporting Santiago Arias (Atlético de Madrid).

Convocatória da Colômbia



Guarda-redes: David Ospina, Camilo Vargas, Iván Arboleda;

Defesas: Santiago Arias, Helibelton Palacios, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, Yerry Mina, William Tesillo, Cristian Borja, Déiver Machado;

Médios: Wílmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Juan Quintero, Sebastián Villa, Luis Díaz;

Avançados: Radamel Falcao, Duván Zapata, Luis Muriel e Alfredo Morelos.