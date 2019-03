Salvini partilhou uma foto online e o abuso não tardou. Mulher retratada vai apresentar queixa

O vice-primeiro-ministro de Itália tornou-se esta segunda-feira protagonista de mais uma controvérsia, após uma cidadã do país ter anunciado que vai avançar com uma queixa crime na sequência de abusos sofridos na internet depois de Matteo Salvini ter partilhado uma imagem sua nas redes sociais.

O caso remonta a 2 de março, dia em que cerca de 250 mil italianos saíram à rua para uma manifestação anti-racismo. Giulia Viola Pacilli, uma estudante de 22 anos, integrou o protesto contra as políticas populistas e anti-imigração do atual Governo, levando um cartaz onde se lia "Mais vale ter bom coração e ser vadia do que ser facista e salvinista".

Dois dias depois, Salvini decidiu partilhar a imagem da estudante nas redes sociais, com a legenda "Que gentil senhora" e um emoji a rir. Nos dias seguintes, a mulher recebeu centenas de mensagens de ódio e ameaças online, entre elas uma onde lhe é perguntado se quer ser violada por um "gangue de imigrantes ilegais excitados".

"A Giulia está muito ferida com todas estas mensagens, são repugnantes e é assustador para ela sair de casa depois de algumas pessoas lhe terem dito que sabem onde ela vive", refere o advogado da queixosa, Giovanni Pintimalli.

A queixa por difamação tem como alvos quase 300 pessoas suspeitas de estarem por trás dos comentários abusivos e foi entregue esta segunda-feira à polícia postal de Itália, a unidade responsável pelo combate à disseminação de ódio online. Esta unidade já fez saber que vai investigar o caso mal dê seguimento à queixa.

Sobre Salvini não estar na lista, o advogado da estudante diz que "é difícil processar o ministro por um crime quando a mensagem que escreveu é inofensiva e não difama", isto apesar de o governante estar a ser acusado de alimentar a torrente de abusos dada a sua posição de poder e alcance nas redes sociais.

"Este caso", explica Pintimalli, "é contra todos os que proferiram os insultos, mas é preciso sublinhar que, apesar de ser neutro, o comentário de Salvini desencadeou discursos de ódio e ele nada fez para o prevenir. Ele está numa posição de poder e ela é uma cidadã comum. Ele devia saber que não deve comportar-se desta forma."