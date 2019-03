Fernando Valente de saída do Varzim

O Varzim anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com o treinador, Fernando Valente, para a rescisão de contrato.

No site oficial, o clube da Póvoa de Varzim revelou que o acordo foi alcançado em reunião decorrida durante esta tarde e que, dado o "momento delicado" do clube e "face aos maus resultados desportivos e à posição que a equipa ocupa", clube e treinador entenderam que não havia "condições para a continuidade" de Fernando Valente.

Fernando Valente chegou ao Varzim no início de dezembro, para o lugar previamente ocupado por Nuno Capucho. Na altura, o Varzim ocupava o 12.º lugar da II Liga. Mais de três meses depois, e após sete derrotas em 15 jogos, os poveiros estão na 16.ª posição, em zona de despromoção, fruto da derrota, da véspera, no terreno do Farense, por 3-0.

O Varzim agradece a Fernando Valente o trabalho realizado e "a forma cordial e respeitadora" com que o treinador resolveu a sua saída.