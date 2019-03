Agressor do capitão do Aston Villa condenado a três meses de prisão

Paul Mitchell, adepto do Birmingham que agrediu o capitão do Aston Villa, Jack Grealish, foi condenado, esta segunda-feira, a 14 semanas de prisão, o que corresponde a pouco menos de três meses e meio.

O adepto foi presente a um juiz no Magistrates' Court de Birmingham e declarado culpado dos crimes de agressão e invasão do terreno de jogo. Mitchell, de 27 anos, assumiu que a agressão foi "uma piada" e revelou que tem recebido ameaças de morte, o que levou a família a fugir.

Jogava-se o minuto 10 do dérbi entre o Aston Villa e o Birmingham, quando o médio do Villa foi violentamente agredido por Mitchell, num jogo referente à 36.ª jornada do Championship, segundo escalão do futebol inglês. O adepto da equipa da casa correu para dentro do relvado e agrediu Grealish, que se encontrava de costas, com um soco no rosto.



Mitchell foi desde logo imobilizado e, posteriormente, retirado do estádio pela polícia. Em jeito de "vingança", ao minuto 67, Grealish marcou o golo da vitória do Aston Villa, por 1-0. Golo que permitiu aos "villains" subirem ao nono lugar do Championship e ultrapassar o Birmingham, que entretanto instaurou uma suspensão vitalícia a Paul Mitchell.