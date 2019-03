​Netflix está a preparar documentário sobre resgate na gruta da Tailândia

A Netflix está a preparar um documentário sobre o resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador que durante 18 dias estiveram presos numa gruta na Tailândia.



A notícia está a ser avançada pela televisão norte-americana CNN. O contrato ainda não está assinado, mas os responsáveis do serviço de streaming garantem que já chegaram a um entendimento com a 13 Tham Luang Company, uma empresa do Governo tailandês detentora dos direitos da história, que os leitores da Renascença escolheram como o evento internacional mais marcante de 2018.

Segundo a televisão norte-americana, a minissérie será feita em parceria com a SK Global. Se este contrato chegar a ser assinado, os rapazes e o treinador vão doar 15% do rendimento que for obtido para a entidade governamental para a área dos desastres.

A jovem equipa de futebol ficou presa numa gruta em julho de 2018. O resgate mal tinha terminado e já uma produtora de Hollywood ambicionava fazer um filme sobre o sucedido.

Os doze rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o treinador da equipa, de 25 anos, ficaram presos na gruta no dia 23 de junho, quando ali entraram depois de um treino, ficando encurralados pela subida das águas e procurando uma zona onde pudessem estar a salvo.

Os 18 dias de resgate foram acompanhados, a nível mundial, a par e passo. As operações envolveram mais de mil pessoas, incluindo mergulhadores de topo de várias nacionalidades. Um deles acabou por morrer precisamente durante a operação.