"Apagão" na Venezuela. Guaidó entrega pedido para decretar estado de emergência nacional

O pedido foi partilhado pelo líder do partido da oposição Vontade Popular no Twitter.

Guaidó justifica o pedido com o "apagão" que continua a afetar largas faixas do território venezuelano, que estão sem eletricidade há vários dias. No documento argumenta ainda que está a agir em conformidade com o artigo 338.º da Constituição da Venezuela.

"Cumprindo com as minhas competências constitucionais como Presidente, enviei à Assembleia Nacional a solicitação para que se decrete o estado de emergência em todo o território nacional devido à tragédia que se vive no país por causa do apagão nacional continuado", escreveu.

De acordo com a lei venezuelana, é possível decretar estado de emergência nacional por um período de 30 dias.