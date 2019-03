Sporting volta ao trabalho sem Bas Dost

Bas Dost não participou, esta segunda-feira, no regresso aos treinos do Sporting, que começou a preparar a receção ao Santa Clara, relativa à jornada 26 do campeonato.

O avançado holandês cumpriu tratamento à lesão no joelho direito, sofrida na sequência de um toque e que o arredou da convocatória para o jogo com o Boavista, no sábado, que os leões venceram por 1-2.

Além de Bas Dost, continuam de fora Battaglia e Bruno Gaspar, que realizaram tratamento às suas lesões. O Sporting informou, ainda, que, por estar sem competir há algum tempo, Gonzalo Plata foi submetido a um programa de avaliações físicas e fez trabalho condicionado.

Os titulares do jogo com o Boavista realizaram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes jogadores disponíveis treinaram normalmente às ordens do treinador do Sporting, Marcel Keizer.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 10h30, à porta fechada, para continuar a preparar o jogo de sexta-feira, às 20h30, no Estádio de Alvalade. O Sporting-Santa Clara tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.