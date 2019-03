Babanco sofreu traumatismo cranioencefálico frente ao FC Porto

Babanco, jogador do Feirense, sofreu um traumatismo cranioencefálico, com perda momentânea de consciência, no jogo com o FC Porto.

Aos 80 minutos do encontro, Babanco chocou com Otávio e caiu no relvado, combalido. Foi assistido no relvado e, quatro minutos depois, foi transportado de maca para fora de campo, com um colar cervical.

O médio caboverdiano, de 33 anos, realizou um TAC e passou a noite no hospital, por precaução. Esta segunda-feira, fica em repouso, sendo que na terça-feira fará corrida. Na quinta-feira, Babanco deverá voltar ao trabalho com bola, ainda com alguns condicionalismos.

Veja o momento da lesão de Babanco