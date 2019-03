Acabou a época para Nelson Monte

O Rio Ave informou que Nelson Monte foi operado, na manhã desta segunda-feira, e que não voltará a jogar mais esta época.

O central português, de 23 anos, que enverga a braçadeira de capitão dos vilacondenses, realizou uma limpeza artroscópica do tornozelo esquerdo, no Hospital da Luz, na Póvoa de Varzim.

Monte não joga desde 24 de fevereiro, quando o Rio Ave perdeu, por 1-0, no terreno do Boavista, para a jornada 23 da I Liga. O clube salienta o "espírito de sacrifício e comprometimento total" do capitão, que tentou "sempre contribuir e estar disponível para os compromissos diários".

"Concluiu-se, no entanto, que a solução passaria por esta intervenção para debelar o problema, garantindo uma recuperação perfeita e um futuro profissional ao alto nível a que nos habituou Nelson Monte", pode ler-se no comunicado do Rio Ave, que garante que o jogador "irá, em breve, ter alta hospitalar e iniciar o processo de recuperação".