Zidane estará de regresso ao Real Madrid

Zinedine Zidane deve voltar a ser treinador do Real Madrid. A informação foi avançada no programa "Jugones", da estação de televisão espanhola "La Sexta", e mais tarde confirmada pelos principais meios de informação daquele país, como "El Mundo", "El País", "Marca" e "As". O francês deverá ser anunciado como novo treinador dos madrilenos ainda esta segunda-feira.

Menos de um ano depois da sua saída, que se operou, com estrépito, no final da temporada passada, Zidane volta ao clube com que conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas, entre 2016 e 2018.



Zidane sucede ao argentino Santiago Solari, com quem o Real protagonizou uma segunda metade da temporada desastrosa: foi eliminado da Taça do Rei e da Liga dos Campeões e, no campeonato, está a 12 pontos do líder e rival histórico, o Barcelona.

Quando anunciou a sua saída do Real Madrid, a 31 de maio de 2018, Zidane explicou que o clube devia "continuar a ganhar mas precisava de uma mudança" e apelou à renovação do discurso e metodologia.

Zidane conquistou nove títulos em três temporadas, no Real Madrid: um campeonato, uma Supertaça de Espanha, três Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias e dois Mundiais de Clubes. Só faltou a Taça do Rei.

