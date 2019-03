Já é oficial. Zidane está mesmo de regresso ao Real Madrid

Zinedine Zidane volta a ser treinador do Real Madrid. O regresso do treinador francês foi oficializado esta segunda-feira, ao mesmo tempo que foi anunciada a saída de Santiago Solari do comando técnico.

A notícia vinha sendo avançada, ao longo do dia, por vários meios de informação espanhóis e, agora, foi confirmada pelo próprio clube, em comunicado no site oficial: menos de um ano depois da sua saída, que se operou, com estrépito, no final da temporada passada, Zidane volta ao clube com que conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas, entre 2016 e 2018. O contrato do treinador francês é válido para o que resta da temporada e para as próximas três, ou seja, até 30 de junho de 2022.



Zidane sucede a Solari, com quem o Real Madrid protagonizou uma segunda metade da temporada desastrosa: foi eliminado da Taça do Rei e da Liga dos Campeões e, no campeonato, está a 12 pontos do líder e rival histórico, o Barcelona. O Real ofereceu a Solari continuar nos quadros do clube e agradeceu-lhe pelo "compromisso e lealdade".

Zidane conquistou nove títulos em três épocas, na primeira passagem pelo Real Madrid: uma La Liga, uma Supertaça de Espanha, três Champions, duas Supertaças Europeias e dois Mundiais de Clubes.

A conferência de imprensa de apresentação está marcada para as 19h00.

[notícia atualizada às 17h24 - regresso de Zidane oficializado]